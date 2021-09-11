Почему ушли и где были сбежавшие из дома белгородские подростки

Полицейские обогрели и накормили юных беглецов. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Напомним, вечером 10 сентября в селе Голофеевка Старооскольского округа пропали двое мальчиков десяти и одиннадцати лет. Их искали всю ночь и целое утро.

Найти мальчишек удалось лишь 11 сентября около 13 часов 30 минут. Подростков обнаружили сотрудники ДПС в лесном массиве на расстоянии более десяти километров от дома. К счастью, за время путешествия с детьми ничего страшного не произошло.

Как выяснилось, мальчики воспитываются в многодетной семье, а побегу предшествовала ссора с приемным отцом. Забрав с собой немного денег, юноши ушли из дома. Ночь они провели в заброшенном сарае.

Полицейские накормили и обогрели детей. С семьей обещают провести профилактическую работу. Прокуратура и Следственный комитет организовали проверки по факту ухода подростков. Оценку дадут и исполнению родительских обязанностей законными представителями детей.

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