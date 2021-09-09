Белгородские оперативники изъяли в трех регионах ЦФО больше 35 тонн нелегального пива

Полицейские пресекли два канала поставки в регион нелегального алкоголя. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Белгородские оперативники во взаимодействии с коллегами из МВД России и сотрудниками Росалкогольрегулирования перекрыли два канала поставки в регион нелегальной алкогольной продукции. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.

Во время проведения Всероссийской операции «Алкоголь» на одной из дорог региона полицейские остановили автомобиль, перевозивший больше двух тысяч литров пива разных наименований и сортов без необходимых документов. Оперативники выяснили, что товар поступил из Воронежа. Во время визита правоохранителей на завод выяснилось, что продукцию разливали в обход счетчика Единой государственной автоматизированной информационной системы. Кроме того, на складе хранилось еще 860 готовых к реализации кег с неучтенным пивом общим объемом 25800 литров.

Еще одну партию объемом более полутора тысяч литров выявили в Ивнянском районе. Она поступила в регион из соседней Курской области. Выехав на производство, полицейские обнаружили 4710 литров товара, не внесенного в ЕГАИС.

В общей сложности правоохранители изъяли 35 тонн нелегального пива. Как сообщили в ведомстве, по фактам нарушений требований технических регламентов и учета в области производства и оборота алкогольной продукции ведется административное расследование.

Напомним, на днях полиция сообщила об изъятии на территории Белгорода еще одной партии алкоголя объемом 114 тысяч литров. Пиво поступило в регион из Ростовской и Смоленской областей.