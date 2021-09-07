В Белгороде правоохранители изъяли больше 100 тысяч литров неучтенного пива

фото: с сайта Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу.

Об изъятии в Белгородской области крупной партии алкоголя одновременно сообщили УМВД региона и Росалкогольрегулирование. В одном из складских помещений на улице Волчанская областного центра обнаружили 3798 кег с пивом объемом 113 940 литров.

Как следует из официальных сообщений, в нарушение законодательства информация об этой продукции не была внесена в Единую государственную автоматизированную информационную систему. Поступил нелегальный алкоголь из Ростовской и Смоленской областей.

Продукция изъята и передана на ответственное хранение в Росспиртпром. По выявленному факту Росалкогольрегулированием проводится административное расследование. Оптовой компании грозят штрафы от 150 тысяч до 300 тысяч рублей с конфискацией товара.