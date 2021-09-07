Следком возбудил уголовное дело после стрельбы в Старом Осколе

Открывшему стрельбу в Старом Осколе грозит пожизненный срок. Фото: "КП" Архив

Сообщение о стрельбе в микрорайоне Рождественский Старого Оскола поступило в полицию 7 сентября в половине третьего ночи. Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила убитым 23-летнего парня и раненым его 20-летнего друга. По информации из открытых источников, оба молодых человека – иностранные студенты.

В пресс-службе областного Управления МВД сообщили, что подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался 36-летний местный житель.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело об убийстве, совершенном общеопасным способом, и покушении на убийство. За такое преступление предусмотрен пожизненный срок.

Согласно озвученной ведомством версии, у фигуранта, который был нетрезвым, на парковке произошел конфликт со случайными прохожими. Вероятно, мужчине не понравилось, что молодые люди громко разговаривали. Он достал из припаркованной рядом машины охотничье ружье и стал стрелять в оппонентов. Один из парней погиб на месте. Второго с ранением в плечо доставили в больницу. Злоумышленник скрылся, но уже спустя несколько часов его задержали полицейские.

- В настоящее время опрашиваются свидетели и очевидцы, с места происшествия изъяты предметы, имеющие доказательственное значение. Проводятся следственные действия по месту жительства подозреваемого, изъяты разрешительные документы на оружие, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области.