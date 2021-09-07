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Происшествия7 сентября 2021 10:42

Стрельба в Белгородской области: кто спровоцировал трагедию

Кровавый конфликт разгорелся в районе общежития МИСиС
Алексей СЕРГУНИН
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В социальных сетях появилась предварительная информация об участниках конфликта в Старом Осколе, по итогам которого один человек был убит, а другой с ранением доставлен в больницу.

По одной из версий, выстрелы раздались после того, как один из сотрудников спасательного ведомства (неясно какого) пытался поддержать порядок при общении с иностранными студентами в районе общежития МИСиС.

Ситуация вышла из-под контроля, и в ход пошло оружие.

Впрочем, пока еще не было официальных заявлений, за исключением поста на странице врио губернатора Вячеслава Гладкова в VK.