Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 сентября 2021 16:13

Прокуратура проверит информацию о возгорании в самой известной белгородской колонии

В ведомстве обещают дать оценку соблюдению требований пожарной безопасности.
Анастасия Лемешко
КомментироватьОставить комментарий(0)
На территории ИК-4 интернет-пользователи заметили странное зарево.

На территории ИК-4 интернет-пользователи заметили странное зарево.

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

На днях в соцсети просочилась информация о возгорании в колонии ИК-4, расположенной в городе Алексеевке. За последнее время она не раз становилась объектом внимания региональных и федеральных СМИ. Учреждение знаменито тем, что здесь отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Сюда же этапировали Михаила Ефремова.

Сообщение о возгорании привлекло внимание не только интернет-пользователей, но и прокуратуры. По предварительным данным, причиной зарева стал сжигавшийся в промышленной зоне мусор. Соответствует ли это требованиям пожарной безопасности, покажет прокурорская проверка.