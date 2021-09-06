Прокуратура проверит информацию о возгорании в самой известной белгородской колонии

На территории ИК-4 интернет-пользователи заметили странное зарево. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

На днях в соцсети просочилась информация о возгорании в колонии ИК-4, расположенной в городе Алексеевке. За последнее время она не раз становилась объектом внимания региональных и федеральных СМИ. Учреждение знаменито тем, что здесь отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Сюда же этапировали Михаила Ефремова.

Сообщение о возгорании привлекло внимание не только интернет-пользователей, но и прокуратуры. По предварительным данным, причиной зарева стал сжигавшийся в промышленной зоне мусор. Соответствует ли это требованиям пожарной безопасности, покажет прокурорская проверка.