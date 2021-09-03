Под Белгородом горела колония, в которой сидит Михаил Ефремов

Так выглядит ИК-4 в Алексеевке в дневное время. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Сегодня вечером на территории исправительной колонии №4 в Белгородской области, где наказание отбывает актер Михаил Ефремов, произошел пожар.

По неофициальным данным, произошло возгорание на промышленном участке – воспламенился строительный мусор. Сотрудники колонии смогли потушить пожар своими силами. Никто в результате инцидента не пострадал.

«Комсомолка» поговорила с местной жительницей, которая проезжала возле колонии спустя 40 минут после первых сообщений о пожаре.

- Только что ехали с мужем по Привокзальной улице, саму колонию проезжали тоже. Там всё спокойно, как и всегда. Ни дыма, ни огня мы не видели. Если здесь что-то сильно горит, об этом все быстро узнают. Город же маленький. Но сейчас тишина, никто мне не писал, не звонил. Единственное, что заметили, так это какие-то движения возле пожарной части. Были открыты ворота гаражей, машины куда-то выезжали.

- Я знаю, что сейчас горит квартира в пятиэтажке на улице Маяковского. Наверное, туда пожарные и ехали. Я сейчас с друзьями гуляю, и никто из нас про пожар в тюрьме не слышал, - рассказал житель Алексеевки Никита Казимиров.

В свою очередь пресс-служба УФСИН России по Белгородской области уверяет, что «пожара на территории ИК-4 не зафиксировано. Пожарная техника для тушения не привлекалась. Учреждение работает в штатном режиме».

Напомним, Михаил Ефремов был приговорен к 7,5 года лишения свободы по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце в Москве. ИК-4 располагается в Алексеевке, и она предназначена для впервые осужденных мужчин. Ранее в ней отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.