Юрий Осетров: «В стране есть деньги, и их нужно раздать людям»

В областном центре состоялась пресс-конференция на тему справедливого базового дохода. Представители общественности и СМИ пытались понять, что же это за доход, кому он полагается, и откуда брать деньги на такие выплаты. Разобраться во всех вопросах помогали непосредственные участники предстоящих выборов, региональные эсеры Юрий Осетров и Александр Воробьев.

- Хочу отметить, что СБД – это проект партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ, и он выгодно отличает нас от остальных партий. Мы будем добиваться, чтобы это решение было воплощено в жизнь, - такими словами начал встречу Председатель регионального отделения партии, кандидат в Губернаторы Белгородской области Юрий Осетров.

Юрий Анатольевич поделился, что сейчас с особым удовольствием идет на выборы, так как предвыборная программа партии в этом году отличается прямотой и искренностью.

- Мы должны уважать страну, в которой живем. Мы должны себя уважать в этой стране. А базовый доход – больше не материальный, а политический аспект. Если законопроект будет принят, а я считаю, что он должен быть принят, то случится перестройка, перезагрузка нашей страны. Население почувствует себя защищенным, востребованным. Каждый почувствует себя человеком в этой стране, - подчеркнул Осетров.

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