«Открытие» в Белгороде: традиционная динамика показателей

Портфель привлеченных средств в регионе вырос на 24% и составил 14, 4 миллиарда. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

За первое полугодие текущего года банк выдал предпринимателям региона 314 миллиона рублей. Актуальными для бизнеса были продукты на финансирование капитальных затрат с субсидированием ставки от Минэкономразвития.

Ипотечных кредитов за отчетный период выдано на сумму 482 миллиона рублей, что в 2 раза превышает показатель за аналогичный период 2020 года. Особой популярностью у белгородцев пользуются ипотечные программы с господдержкой.

По потребительским кредитам в регионе также отмечена динамика: + 35% в сравнении с прошлым годом. За 6 месяцев банк выдал 570 миллионов рублей кредитов наличными. По целям - чаще всего клиенты используют средства на ремонт или погашение ранее полученных кредитов.

Кредитные карты продолжают оставаться одним из самых востребованных продуктов на банковском рынке. За полугодие банк выдал более тысячи кредитных карт с лимитом на сумму 60 миллионов рублей.

Что касается зарплатных карт ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», то на данный момент их обладателями являются более 15 000 жителей Белгородчины.