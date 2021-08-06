Вячеслав Гладков и Игорь Маковский обсудили перспективы сотрудничества в сфере информационных технологий

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Многофункциональный информационно-технологический центр компании «Россети Центр» - «Белгородэнерго» может стать новой региональной площадкой, ресурсы которой будут использованы в интересах жителей Белгородской области.

- При создании нашего ситуационного регионального центра мы можем использовать наработки наших коллег из Россетей. Мы бы хотели сегодня объединить наши усилия, чтобы качественно выполнять обязательства перед белгородцами. Сейчас у нас есть проблемы с аналитической работой. Мы рассматриваем Россети как надёжного партнёра. У нас есть все необходимые ресурсы. Осталось только обменяться недостающими технологиями. Мы можем использовать такую аналитику для каждой сферы жизнедеятельности: здравоохранение, ЖКХ, образование, строительство, - сказал Вячеслав Гладков.

В свою очередь Игорь Маковский выразил готовность к сотрудничеству.

- Наша компания имеет уникальный опыт и высокотехнологичную базу, которую можно использовать не только в сфере надежного энергоснабжения жителей и предприятий Белгородской области. Сотрудники «Россети Центр» обладают высокими компетенциями в сборе и анализе большого количества информации. Реализация соглашения позволит органам исполнительной власти региона более оперативно реагировать на обращения жителей и прогнозировать возникновение проблемных вопросов, — отметил генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Напомним, что Соглашение о создании регионального ситуационного центра было подписано на полях Петербургского международного экономического форума 3 июня.