В Белгородской области энергетики осветили дорогу к школе

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В Корочанском районе «Россети Центр Белгородэнерго» построил наружное освещение на трех участках улично-дорожной сети. Новая линия наружного освещения протяженностью 650 метров появилась в селе Заячье по улице Озеровка-Татиное. Она построена вдоль ранее неосвещенного участка автодороги «Белгород - Новый Оскол – Советское - Заячье - Новая Слободка».

Участок наружного освещения протяженностью 100 метров построен в селе Бехтеевка. Оба проекта стали частью общероссийской акции «Дорога в школу», призванной обезопасить маршруты, по которым дети ежедневно ходят в школу.

Также в первом полугодии энергетики Корочанского РЭС осветили мостовой переход между селами Анновка и Татьяновка, проложив линию 0,4 кВ протяженностью 300 метров.

В общей сложности в первом полугодии в селах и хуторах Корочанского района установлено 45 новых светильников. Во втором полугодии планируется смонтировать еще 183, а также построить 5,5 километров линий наружного освещения 0,4 кВ. В частности, новые освещенные участки появятся в Короче, на территории Бехтеевского, Анновского, Б. Халанского и других сельских поселений.

Общее количество светоточек в Корочанском районе на сегодня составляет 6,3 тысяч, при этом 82 % являются полностью управляемыми.