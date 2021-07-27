В Белгороде поддержали возможную отмену празднования Дня города

Общественники обеспокоены ростом заболеваемости ковидом в городе. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Представитель региональной организации ветеранов Анатолий Бурик, известный спортсмен и председатель организации многодетных семей Тарас Хтей, а также члены городского родительского комитета выступили с поддержкой предложения главы Белгорода Юрия Галдуна отменить праздничные мероприятия ко Дню города.

«Общественники обеспокоены ростом заболеваемости ковидом в городе», - сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Так, по словам Тараса Хтея, «ситуация на сегодняшний день такова, что нужно поберечься, подумать о себе, о близких. Мы от всей своей общественной организации просим день города отпраздновать дома».

В своем письме, адресованном главе региона Вячеславу Гладкову, заместитель председателя региональной организации ветеранов Анатолий Бурик тоже отметил, что «самое главное сегодня – поберечь жизни и здоровье наших дорогих ветеранов и жителей Белгорода. Нашу позицию разделяют многие общественные организации города. Поэтому хотим выступить в поддержку предложения об отмене праздничных мероприятий, посвященных Дню города 5 августа. Сейчас важнее направить все силы на борьбу с болезнью, чтобы как можно скорее вернуться к привычной жизни. Убежден, что подвиг наших предков не будет забыт, все почести освободителям будут оказаны».

Коллективное обращение об отмене праздничных мероприятий поступило в адрес главы региона и от родительского сообщества. «Сегодня не тот случай, когда можно пренебречь здоровьем и жизнью людей ради праздника. Мы уверены, что память о великом подвиге нашего народа не пострадает из за отмены салюта или большого концерта на площади, но может пострадать наша будущая спокойная жизнь», - пишут представители родительского комитета в своем обращении.

Напомним, что накануне в ходе оперативного совещания регионального правительства мэр Белгорода обратился к главе региона и членам правительства с просьбой поддержать отмену массовых мероприятий, которые традиционно проводятся 5 августа.