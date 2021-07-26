В Белгороде хотят отменить салют на День города

Глава региона Вячеслав Гладков в свою очередь поручил направить обращение с просьбой дать рекомендации по поводу проведения мероприятий в региональный Роспотребнадзор. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мэр Белгорода Юрий Галдун обратился с предложением отказаться от массовых мероприятий и салюта 5 августа в День города из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

«Сегодня в Белгороде эпидситуация не очень хорошая, - отметил сегодня в ходе еженедельного оперативного совещания Юрий Галдун. - Да, нам сейчас хватает мест в больницах, но прогнозы не очень хорошие. Ко мне обращаются жители и общественные организации с просьбой не проводить массовые мероприятия в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Прошу поддержать».

Глава региона Вячеслав Гладков в свою очередь поручил направить обращение с просьбой дать рекомендации по поводу проведения мероприятий в региональный Роспотребнадзор.

«Согласен, что ситуация очень сложная, - уточнил Вячеслав Гладков. - Нам нужна полная картина и рекомендации от Роспотребнадзора. Мы должны максимально защитить наших жителей и заботиться об их здоровье. Вопрос оставляем открытым до среды».

Напомним, что ранее к врио губернатора обратились ветераны Белгородчины с просьбой отменить массовые мероприятия 12 июля в День памяти Прохоровского сражения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора мероприятия были ограничены, а в музеях ввели выходной.