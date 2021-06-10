Банк Уралсиб увеличил объем ипотечных кредитов на покупку нового жилья в 1,6 раза

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При этом общие объемы ипотечного кредитования Банка Уралсиб за этот период увеличились на 23% – всего с января по апрель 2021 года включительно банком было выдано более 4,1 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 14,1 млрд рублей. Ипотечный портфель Уралсиба на 1 мая 2021 года вырос на 18% по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем – до 94,7 млрд рублей.

Банк Уралсиб предлагает ипотечные кредиты на приобретение готового и строящегося жилья, или рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков. Действуют программы ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми и «Ипотека с господдержкой». Также клиенты могут получить ипотечный кредит на приобретение строящейся или готовой недвижимости, находящейся в залоге у банка.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На правах рекламы.