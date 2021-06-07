В Белгороде начались плановые отключения света

«КП» подготовила список всех домов Белгорода, где не будет электроэнергии вплоть до 11 июня включительно. Фото: Алексей СЕРГУНИН

С 8:00 7 июня и до 17:00 11 июня в ряде районов Белгорода запланированы отключения электроэнергии. Они пройдут в рамках подготовки электротехнического оборудования к осенне-зимнему сезону-2021/22.

Список домов, где света не будет 7 июня с 8:00 до 17:00

Куйбышева 4–36, 1–31;

пер.1й Куйбышева 2–8, 1–7;

Невского 1–17, 2–8;

пер. Добролюбова 1-15, 2-26.

«КП» подготовила список всех домов Белгорода, где не будет электроэнергии вплоть до 11 июня включительно.