Где в Белгороде с 7 июня отключат свет

Отключения будут происходить каждый будний день на этой неделе с 8:00 до 17:00. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

С8:00 7 июня и до 17:00 11 июня в ряде районов Белгорода запланированы отключения электроэнергии. Они пройдут в рамках подготовки оборудования к осенне-зимнему сезону-2021/22.

Список домов, где света не будет 7 июня с 8:00 до 17:00

Куйбышева 4–36, 1–31;

пер.1й Куйбышева 2–8, 1–7;

Невского 1–17, 2–8;

пер. Добролюбова 1-15, 2-26.

Список домов, где света не будет 8 июня с 8:00 до 17:00

ул. Голицына, 1а, 2–28, 23–39;

1-й Рассветный пер., 1–27;

2-й Рассветный пер., 1–29, 2–28;

ул. Окуджавы, 20–26;

3-й Рассветный пер., 2–32;

3-й Бирюзовый пер., 1–7, 2–8;

4-й Бирюзовый пер., 20–22, 3–11;

4-й Рассветный пер. 25–29;

Раздобаркина, 2–40, 3-19;

3-й Солнечный, 1–23, 4–22;

3-й Вольный, 1–25, 2;

Извилистая 10, 12, 21, 24–30;

4-й Солнечный, 3, 2–12;

ул. Молодежная 17А;

пер. 2-й Солнечный, 17–21, 24;

пер. 1-й Солнечный, 1–17,4–22;

пер. 2-й Солнечный, 1–19, 2–22;

пер. 5-й Солнечный, 1–13,2–8;

пер. 1-й Земский, 3–11, 2–10;

пер. 2-й Земский, 2–18;

пер. 3-й Земский, 1–11;

ул. Энергомашевская 50–67, 64;

Куйбышева 4–36, 1–31;

пер. 1й Куйбышева 2–8, 1–7;

Невского 1–17, 2–8;

пер. Добролюбова 1-15, 2-26.

Список домов, где света не будет 9 июня с 8:00 до 17:00

Куйбышева 4–36, 1–31;

пер. 1й Куйбышева 2–8, 1–7;

Невского 1–17, 2–8;

пер. Добролюбова 1-15, 2-26;

Кутузова 41–45,36–54;

2й Кутузова 4-12А;

3й пер. Кутузова 2-14,1-7;

4й Магистральный 2, 4,3,5, 6;

ул. Магистальная, 51;

3й Магистральный 3-23/3, 4, 4/2;

ул. Спортивная;

Промышленный проезд 5;

ул. Старокрепостная, 1-19, 20–36;

пер. Сторожевой, 7;

ул. Драгунская,13 А;

Н.Чумичова 32;

Преображенская, 47;

пр. Славы, 50, 52.

Список домов, где света не будет 10 июня с 8:00 до 17:00

Куйбышева 4–36, 1–31;

пер.1й Куйбышева 2–8, 1–7;

Невского 1–17, 2–8;

пер. Добролюбова 1-15, 2-26;

проспект Славы 52, 70, 72, 74;

ул. Попова 11, 11 А,

ул. Преображенская 39,47,53, 55, 63 «Б», 84;

ул. 50лет Белгородской области 8 «А», 8 «Б»;

ул. Студенческая,18, 26;

ул. Мокроусова 3А, 5, 5А, 9, 9А, 13;

ул. Старокрепостная, 1-19, 20–36;

пер. Сторожевой, 7;

ул. Драгунская, 13 А;

Н.Чумичова 32, 34.

Список домов, где света не будет 11 июня с 8:00 до 17:00

Куйбышева 4–36, 1–31;

пер.1й Куйбышева 2–8, 1–7;

Невского 1–17, 2–8;

пер. Добролюбова 1-15, 2-26;

бул. Народный, 87, 89, 89А, 91, 93, 93А, 99;

пр. Б.Хмельницкого, 50;

ул. Преображенская, 92, 94, 98, 102, 102А;

ул. Старокрепостная, 20–36;

пер. Сторожевой, 7;

ул. Старокрепостная, 1–19;

ул. Драгунская, 13 А.

Полный список здесь.