Где в Белгороде с 7 июня отключат свет

Отключения будут происходить каждый будний день на этой неделе с 8:00 до 17:00.
Фото: пресс-служба администрации Белгорода.
С8:00 7 июня и до 17:00 11 июня в ряде районов Белгорода запланированы отключения электроэнергии. Они пройдут в рамках подготовки оборудования к осенне-зимнему сезону-2021/22.
Список домов, где света не будет 7 июня с 8:00 до 17:00
Куйбышева 4–36, 1–31;
пер.1й Куйбышева 2–8, 1–7;
Невского 1–17, 2–8;
пер. Добролюбова 1-15, 2-26.
Список домов, где света не будет 8 июня с 8:00 до 17:00
ул. Голицына, 1а, 2–28, 23–39;
1-й Рассветный пер., 1–27;
2-й Рассветный пер., 1–29, 2–28;
ул. Окуджавы, 20–26;
3-й Рассветный пер., 2–32;
3-й Бирюзовый пер., 1–7, 2–8;
4-й Бирюзовый пер., 20–22, 3–11;
4-й Рассветный пер. 25–29;
Раздобаркина, 2–40, 3-19;
3-й Солнечный, 1–23, 4–22;
3-й Вольный, 1–25, 2;
Извилистая 10, 12, 21, 24–30;
4-й Солнечный, 3, 2–12;
ул. Молодежная 17А;
пер. 2-й Солнечный, 17–21, 24;
пер. 1-й Солнечный, 1–17,4–22;
пер. 2-й Солнечный, 1–19, 2–22;
пер. 5-й Солнечный, 1–13,2–8;
пер. 1-й Земский, 3–11, 2–10;
пер. 2-й Земский, 2–18;
пер. 3-й Земский, 1–11;
ул. Энергомашевская 50–67, 64;
Куйбышева 4–36, 1–31;
пер. 1й Куйбышева 2–8, 1–7;
Невского 1–17, 2–8;
пер. Добролюбова 1-15, 2-26.
Список домов, где света не будет 9 июня с 8:00 до 17:00
Куйбышева 4–36, 1–31;
пер. 1й Куйбышева 2–8, 1–7;
Невского 1–17, 2–8;
пер. Добролюбова 1-15, 2-26;
Кутузова 41–45,36–54;
2й Кутузова 4-12А;
3й пер. Кутузова 2-14,1-7;
4й Магистральный 2, 4,3,5, 6;
ул. Магистальная, 51;
3й Магистральный 3-23/3, 4, 4/2;
ул. Спортивная;
Промышленный проезд 5;
ул. Старокрепостная, 1-19, 20–36;
пер. Сторожевой, 7;
ул. Драгунская,13 А;
Н.Чумичова 32;
Преображенская, 47;
пр. Славы, 50, 52.
Список домов, где света не будет 10 июня с 8:00 до 17:00
Куйбышева 4–36, 1–31;
пер.1й Куйбышева 2–8, 1–7;
Невского 1–17, 2–8;
пер. Добролюбова 1-15, 2-26;
проспект Славы 52, 70, 72, 74;
ул. Попова 11, 11 А,
ул. Преображенская 39,47,53, 55, 63 «Б», 84;
ул. 50лет Белгородской области 8 «А», 8 «Б»;
ул. Студенческая,18, 26;
ул. Мокроусова 3А, 5, 5А, 9, 9А, 13;
ул. Старокрепостная, 1-19, 20–36;
пер. Сторожевой, 7;
ул. Драгунская, 13 А;
Н.Чумичова 32, 34.
Список домов, где света не будет 11 июня с 8:00 до 17:00
Куйбышева 4–36, 1–31;
пер.1й Куйбышева 2–8, 1–7;
Невского 1–17, 2–8;
пер. Добролюбова 1-15, 2-26;
бул. Народный, 87, 89, 89А, 91, 93, 93А, 99;
пр. Б.Хмельницкого, 50;
ул. Преображенская, 92, 94, 98, 102, 102А;
ул. Старокрепостная, 20–36;
пер. Сторожевой, 7;
ул. Старокрепостная, 1–19;
ул. Драгунская, 13 А.
Полный список здесь.