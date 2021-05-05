«Открытие» продолжает повышать ставки

Увеличение затронуло всю линейку вкладов для розничных клиентов.

Примечательно, что все вклады и накопительные счета, кроме вклада «Основной доход», можно открыть как в офисе, так и в удаленных каналах банка. Со всеми подробностями также можно познакомиться на сайте ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в разделе «Тарифы и документы».

Что касается конкретных цифр, то максимальная ставка - 5,1% годовых по вкладу «Весенний» при условии выплаты процентов в конце его срока. По коротким вкладам – тоже заметное увеличение: при размещении средств на 3 и 6 месяцев - до 3,8% и 4,5% годовых соответственно (также при получении процентов по завершении срока вклада).

Для тех же, кто не желает фиксировать ставку на длительный срок - накопительный счёт «Моя копилка». Как сообщают в банке, с 1 мая процентная ставка по нему увеличилась до 4,5% годовых (для премиальных клиентов банка — 4.7%)