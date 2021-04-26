Банк Уралсиб получил наивысший рейтинг привлекательности работодателя – А.hr

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«Повышение рейтинга работодателя – это значимое признание наших совместных усилий и победа всей команды Уралсиба в сложном для всех 2020 году», – отметила Директор по управлению персоналом, руководитель Службы по работе с персоналом банка Татьяна Ведькалова.

Банк на высоком уровне обеспечивает профессиональное развитие работников и способствует улучшению качества их жизни, отмечают эксперты. В качестве ключевых позитивных факторов, влияющих на рейтинг, признаны достаточно высокий уровень доходов сотрудников, практика премирования и возможность предоставления материальной помощи, наличие социального пакета, включающего ДМС. Банк предоставляет сотрудникам различные возможности для развития и карьерного роста.

Отдельно отмечена комплексная поддержка банком своих сотрудников в период пандемии. В частности, Банк Уралсиб предоставляет бесплатное тестирование на COVID и вакцинацию, доплачивает до 100% заработка по больничному листу как для сотрудника, так и при лечении несовершеннолетнего ребенка. Сотрудникам, работавшим в этот период в офисе, организация оплачивала такси для поездок на работу. Для значительной части персонала и сейчас сохраняется возможность дистанционной работы при сохранении оплаты труда и мер социальной поддержки.

«Рейтинг привлекательности работодателя» – оценка, показывающая насколько работа в компании способствует профессиональному развитию и улучшению качества жизни сотрудников. В рамках оценки проводится анализ уровня компенсации и доходов, социального пакета, профессионального развития и роста сотрудников, финансовой устойчивости, рисков работодателя.

Подробную информацию можно узнать на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону

8 800 250-57-57, либо в ближайшем офисе Банка. На правах рекламы.