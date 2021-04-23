Сбер вновь выплатит рекордные дивиденды - 422,4 млрд рублей

Акционеры Сбербанка утвердили решение о выплате дивидендов за 2020 год в размере 422,4 млрд рублей - и это вновь рекордная сумма для российского рынка. Расчет таков: 18,7 рубля на одну акцию. Таким образом, Сбер выплатит в виде дивидендов 56% от чистой прибыли по МСФО.

Половина суммы - 211,2 млрд рублей - поступит в бюджет страны.

- В прошлом году Российская Федерация в лице Министерства финансов приобрела контрольный пакет акций Сбербанка за счет средств Фонда национального благосостояния. За год стоимость этого пакета выросла более чем на 1,1 трлн рублей. Кроме того, в прошлом году Сбербанк направил в бюджет 325 млрд рублей налогов. Сегодня мы объявляем, что по итогам 2020 года наши акционеры, в том числе государство, второй год подряд получат рекордные для России дивиденды - 422,4 млрд руб, - отметил председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф.

Также на собрании была озвучена дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение этих выплат, - 12 мая. Дивиденды соответственно должны выплатить до 17 июня 2021 года.

В дальнейшем, согласно дивидендной политике до 2023 года, Сбербанк планирует выплачивать дивиденды в размере не менее 50% от чистой прибыли.

- За прошлый год компания получила очень хорошие финансовые результаты. Вырос курс акций, подрос капитал. Второй год подряд принимается решение о выплате дивидендов в размере, который превышает тот уровень, который обычно выплачивает компания. Это повышает и капитализацию Сбербанка и создает дополнительный интерес инвесторов к Группе Сбер. Сберегательный банк - хороший актив для инвесторов. Правительство Российской Федерации, став акционером, тоже позитивно оценивает работу за прошлый год. Мы видим хорошие финансовые результаты, в том числе, отдачу от капитала, который был вложен в банк и в экосистему. Смена акционера позитивно повлияла на работу компании. Уверен, что мы и дальше будем двигаться по пути развития Сбербанка и всей экосистемы, - подчеркнул министр финансов России, председатель Наблюдательного совета Сбербанка Антон Силуанов.