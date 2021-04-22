В Белгороде энергетики и пожарные ликвидировали условный пожар на подстанции

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

«Россети Центр Белгородэнерго» совместно с пожарным подразделением ГУ МЧС России по Белгородской области провело контрольную противоаварийную тренировку, совмещенную с противопожарной.

Тренировка началась в 10.00. В оперативно-информационный комплекс диспетчера ЦУС поступил сигнал об отключении энергооборудования на подстанции 110 кВ «Пищепром». С помощью технологического видеонаблюдения диспетчер зафиксировал на объекте задымление, после чего незамедлительно направил к месту происшествия оперативно-выездную бригаду энергетиков и подразделение пожарного формирования.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Прибывшая оперативно-выездная бригада обнаружила повреждение трансформатора с выбросом и возгоранием трансформаторного масла. Причиной ЧП стало попадание в энергооборудование разряда молнии. До прибытия пожарной команды электромонтеры приняли меры по локализации возгорания. Финальную точку в происшествии поставили пожарные, после чего энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам.

- Контрольная тренировка по профилактике возгорания на подстанции является плановой. Главная цель таких мероприятий – отработать коллективные действия по предупреждению развития аварийных ситуаций в электросетях, - отметил заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС Алексей Брязгунов. – Горящее масло могло спровоцировать распространение пожара по всей территории подстанции, что привело бы к повреждению основного силового оборудования и отключению потребителей. Энергетиками и подразделением МЧС условное возгорание было оперативно ликвидировано. Персонал справился с поставленными задачами.