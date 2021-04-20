Белгородских школьников приглашают к участию в IV Всероссийской олимпиаде

Школьники, набравшие максимальное количество баллов, станут участниками энергетической проектной смены и смогут работать над энергетическими проектами с лучшими специалистами электросетевого комплекса.

«Россети Центр Белгородэнерго» при поддержке департамента образования Белгородской области приглашает обучающихся 9 и 10 классов принять участие в ежегодной Всероссийской олимпиаде школьников группы компаний «Россети». Состязание организовано в два этапа – на региональном и федеральном уровнях.

Первый отборочный (предметный) тур олимпиады пройдет 24 и 25 апреля на базе БГТУ им. В.Г. Шухова и гимназии № 18 Старооскольского горокруга. Участникам предстоит выполнить задания по математике, информатике и физике. Победители и призеры предметного этапа выходят в финал, где посоревнуются со своими сверстниками из других регионов в решении комплексных заданий (кейсов) из сферы электроэнергетики. Подведение итогов и награждение состоится в июне.

Школьники, набравшие максимальное количество баллов, станут участниками энергетической проектной смены и смогут работать над энергетическими проектами с лучшими специалистами электросетевого комплекса.

Заявки на участие следует присылать на электронную почту metodkabinet.tm@yandex.ru (контактное лицо — Поликарпова Мария Владимировна тел. 8 (4722) 73-28-16.

Всероссийская олимпиада школьников группы компаний «Россети» проводится в четвертый раз с целью выявления и развития талантливых школьников, повышения их мотивации к обучению по востребованным в энергетике направлениям подготовки с последующим трудоустройством в компаниях группы «Россети».

В прошлом году белгородская школьница – ученица белгородского лицея №9 Екатерина Алимаскина вошла в число победителей Олимпиады среди учащихся девятых классов.