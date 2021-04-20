Карта «Прибыль» Уралсиба – в Топ-10 лучших карт для покупок в супермаркетах

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Аналитики портала проанализировали предложения банков из Топ-30 по активам по состоянию на 13.02.2021 года, и подсчитали, сколько можно заработать на кешбэке за год при ежемесячных тратах в 20 тысяч рублей. При составлении рейтинга учитывались такие ключевые параметры как размер начисления кешбэка и стоимость обслуживания карты. В итоговой таблице банки ранжировались по величине выгоды от использования карты за три года.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На правах рекламы.