За первый квартал белгородские энергетики присоединили к сетям 10 предприятий АПК

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В первом квартале текущего года «Россети Центр Белгородэнерго» обеспечил запрашиваемой мощностью 10 предприятий агропромышленного комплекса и крестьянских (фермерских) хозяйств Белгородской области. Совокупная мощность исполненных филиалом договоров технологического присоединения агропредприятий составила 0,95 МВт.

К числу наиболее крупных относятся овощехранилище и завод по переработке масла в Чернянском районе мощностью 300 кВт и 250 кВт соответственно, два фруктохранилища в селе Владимировка Ивнянского района мощностью по 150 кВт каждое, кролиководческая ферма в селе Никольское Белгородского района мощностью 90 кВт.

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