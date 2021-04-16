За первый квартал белгородские энергетики присоединили к сетям 10 предприятий АПК

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В первом квартале текущего года «Россети Центр Белгородэнерго» обеспечил запрашиваемой мощностью 10 предприятий агропромышленного комплекса и крестьянских (фермерских) хозяйств Белгородской области. Совокупная мощность исполненных филиалом договоров технологического присоединения агропредприятий составила 0,95 МВт.

К числу наиболее крупных относятся овощехранилище и завод по переработке масла в Чернянском районе мощностью 300 кВт и 250 кВт соответственно, два фруктохранилища в селе Владимировка Ивнянского района мощностью по 150 кВт каждое, кролиководческая ферма в селе Никольское Белгородского района мощностью 90 кВт.

Порядка 40-50 % технологического присоединения в агропромышленном секторе традиционно составляют крестьянские (фермерские) хозяйства, в частности, в первом квартале энергетики подключили к сетям зерноток в Казацком и зерносушилку в Истобном Яковлевского и Губкинского городских округов, а также склад продукции в Красненском районе и другие сельхозобъекты.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

До конца года в соответствии с заключенными договорами технологического присоединения Белгородэнерго обеспечит запрашиваемой мощностью еще ряд крупных и значимых для экономики региона предприятий.

В частности, для подключения к сетям нового фруктохранилища ООО «Белгородские яблоки» в Новом Осколе энергетики построят более 7 километров воздушных и кабельных линий электропередачи, установят три подстанции и два интеллектуальных коммутационных аппарата с возможностью автоматического перевода нагрузки с поврежденного на неповрежденный участок сети.

Крупнейший садоводческий проект в Черноземье предполагает создание сада интенсивного типа и строительство фруктохранилища на 23 тыс. тонн продукции с линиями сортировки. Потребляемая мощность предприятия составит 3 060,8 кВт.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Помимо этого, в текущем году к сетям будут подключены объекты ООО «Русь-Племптица» мощностью 529 кВт, коровник в селе Советское Алексеевского района (505 кВт), производственная база и две зоны откорма свиноводческого комплекса по 400 кВт каждая.

Подать заявку на технологическое присоединение можно в личном кабинете на портале «ТП.РФ» https://портал-тп.рф/, там же можно сообщить о своем желании, помимо основного договора ТП, заключить дополнительный договор на выполнение всех работ, связанных с компетенцией потребителя по подготовке к подключению внутренних сетей.

На сегодня средняя продолжительность технологического присоединения в Белгородской области для всех заявителей категории до 150 кВт включительно не превышает 70 дней с момента заключения договора до выполнения мероприятий сетевой организацией.