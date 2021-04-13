Белгородская спортсменка выиграла чемпионат Москвы по фитнес бикини

Софья Крючкова. Фото из архива Сергея Алиева

Как рассказал «КП» президент региональной Федерации бодибилдинга Сергей Алиев, «наша спортсменка Валентина Якубовская стала чемпионкой республики Беларусь в номинации «модельный фитнес».

В этой же номинации, в рамках соревнований, проходивших в Гродно, Юлия Тимохина завоевала бронзовую медаль.

В это же время, но в Белокаменной, белгородская спортсменка Софья Крючкова стала чемпионкой Москвы по фитнес бикини.

Напомним, что это уже не первый успех наших бодибилдеров за последнее время. Например, в прошлом месяце белгородцы привезли из Курска более 35 наград.