Спортсменка из Белгорода – чемпионка Курской области в номинации «модельный фитнес»

Валентина Якубовская (в центре). Фото из архива Сергея Алиева.

Как рассказал «КП» президент региональной Федерации бодибилдинга Сергей Алиев, «наши спортсмены завоевали порядка 35 наград разной пробы на двух турнирах, прошедших в Курске».

В рамках Кубка Восточной Европы по пауэрлифтингу белгородцы финишировали вторыми, уступив только хозяевам. Третий результат у спортсменов ЯНАО.

А на открытом Кубке Курской области сборная Белгородской области стала первой.

Наша землячка Валентина Якубовская стала абсолютной чемпионской турнира в номинации «модельный фитнес».