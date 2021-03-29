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Спорт29 марта 2021 15:10

Спортсменка из Белгорода – чемпионка Курской области в номинации «модельный фитнес»

Сборная Белгородской области по бодибилдингу стала призером двух турниров
Алексей СЕРГУНИН
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Валентина Якубовская (в центре). Фото из архива Сергея Алиева.

Как рассказал «КП» президент региональной Федерации бодибилдинга Сергей Алиев, «наши спортсмены завоевали порядка 35 наград разной пробы на двух турнирах, прошедших в Курске».

В рамках Кубка Восточной Европы по пауэрлифтингу белгородцы финишировали вторыми, уступив только хозяевам. Третий результат у спортсменов ЯНАО.

А на открытом Кубке Курской области сборная Белгородской области стала первой.

Наша землячка Валентина Якубовская стала абсолютной чемпионской турнира в номинации «модельный фитнес».