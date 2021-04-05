Сбер запускает приложение для здорового образа жизни «Зеленый Марафон»

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В рамках проекта «Зеленый Марафон» Сбер запускает одноименное мобильное приложение, которое станет вашим помощником по здоровому и экологичному образу жизни. Скачать его можно по ссылке, а также в App Store и Google Play.

С помощью сервиса можно сделать первый шаг навстречу беговым тренировкам и получить от экспертов советы по занятиям спортом, правильному питанию и экологичному потреблению. Быть может, именно вы станете «зеленым» амбассадором банка? Для этого достаточно участвовать в челленджах и рассказывать друзьям об экологических инициативах. Свои спортивные достижения вы сможет конвертировать в озеленение планеты.

Приложение «Зеленый Марафон» включает:

- трекер бега на основе карт 2ГИС с функцией отслеживания прогресса по GPS, акселерометру и гироскопу;

- тренировочные планы для подготовки к забегам на 4,2 и 10 км;

- видео беговых упражнений;

- беговые и экологические челленджи;

- возможность делиться в соцсетях и мессенджерах фотографиями, результатами пробежек и своими успехами в челленджах;

- возможность получить за свои беговые и экологические успехи промокоды от СберЗдоровья, Okko, СберУслуг, СберМаркета, СберЗвука, СБЕР ЕАПТЕКИ, Ситимобил, Delivery Club, СберСтрахования, Работа.ру, СберКидз и других компаний экосистемы Сбера, а также тематические стикеры («ачивки»).

Цель проекта «Зеленый Марафон», который реализуют ПАО Сбербан и благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», - привлечь внимание россиян к проблемам экологии.

В ходе «Зеленого Марафона» Сбер совместно с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и движением «ЭКА» высадит от Ростовской области до Республики Бурятия 180 тысяч саженцев в честь 180-летия банка. Акция организована в поддержку проекта «Российский южный лесной пояс» по высадке деревьев для борьбы с опустыниванием в южных регионах страны.

Каждый может поддержать акцию, например, жертвуя средства на экологические проекты на портале СберВместе. Также можно принять участие в забеге в Москве - все средства, собранные от регистрации любителей спорта, направят на высадку деревьев.

Сам забег состоится 5 июня, во Всемирный день окружающей среды, в 180 городах России. Список городов и условия участия размещены на сайте: https://greenmarathon.ru.

В этот день100 лучших пользователей приложения «Зеленый Марафон» будут награждены мерчем с символикой мероприятия.