«Открытие»: выдачи розничных кредитов заметно растут

В феврале нынешнего года банк выдал розничных кредитов на сумму в 25,1 миллиарда рублей.

Наиболее заметную динамику продемонстрировали кредиты наличными, объем которых составили 12,9 миллиарда (+ 8% по итогам года и + 39% по сравнению с январем).

Общий размер портфеля банка по итогам февраля текущего года вырос до 480,6 миллиарда рублей. Ипотека показала рост в 41,7% за год, необеспеченные кредиты по сравнению с февралем прошлого года - 18%, кредитные карты – 9,9%.

- Розничное кредитование остается приоритетным направлением развития бизнеса банка «Открытие» в 2021 году, - говорит Михаил Чамров, директор департамента кредитного бизнеса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». - Мы намерены обеспечить дальнейший рост всех основных показателей, в том числе за счет выпуска новых интересных продуктов, которые, уверен, приятно порадуют наших клиентов.