Белгородцам стало проще оформить заявку и подключиться к сетям

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

«Россети Центр Белгородэнерго» обращает внимание жителей области на возможность оперативного, без посредников подключения домовладений к электрическим сетям.

Все мероприятия по подключению к электроснабжению на территории Белгородской области выполняет «Россети Центр Белгородэнерго». Подать заявку на технологическое присоединение можно в личном кабинете на сайте «Портал-тп.рф» https://xn----7sb7akeedqd.xn--p1ai/platform/portal/tehprisEE_feedback, там же можно сообщить о своем желании, помимо основного договора ТП, заключить дополнительный договор на выполнение всех работ, связанных с компетенцией потребителя по подготовке к подключению внутренних сетей.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

ВАЖНО – оформление заявки и выдачу договора технологического присоединения филиал выполняет БЕСПЛАТНО. Если у заявителя возникают вопросы, он может обратиться за помощью по следующим каналам коммуникации:

в произвольной форме задать вопрос специалисту Белгородэнерго на сайте «Портал-тп.рф» https://xn----7sb7akeedqd.xn--p1ai/platform/portal/tehprisEE_feedback;

направить обращение на сайте «Россети Центр» https://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/feedback/complaint/nat/;

заказать обратный звонок оператору Контакт-центра «Россети Центр» на сайте компании - https://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/requestcall/;

в произвольной форме написать письмо на электронную почту «Россети Центр Белгородэнерго» belgorodenergo@mrsk-1.ru;

позвонить на прямую линию энергетиков 8-800-220-0-220, короткий номер 13-50.

Энергетики в кратчайшие сроки ответят на все возникшие вопросы, таким образом потребитель не столкнется с риском переплаты денег и неполучения услуги в установленный срок.