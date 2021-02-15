Герман Греф отказался от самостоятельных переводов денег друзьям

Президент Сбербанка Герман Греф больше не переводит самостоятельно деньги друзьям — за него это делает виртуальный ассистент Афина, которая понимает его с одного слова и готова совершить нужный перевод или платёж, как только услышит голосовую команду.

Виртуальные ассистенты Салют появились в мобильном приложении СберБанк Онлайн в сентябре 2020 года и были представлены на первой продуктовой конференции Сбер Конф. Пользователь может выбрать одного из трёх персонажей — Сбера, Джой или Афину, — каждый из которых обладает своим характером и манерой речи.

Начиная с сентября 2020 года хотя бы один раз к Сберу, Джой или Афине обратилось более 4,3 млн пользователей. А совокупная месячная аудитория Салюта во всех цифровых каналах превысила 2 миллиона человек. С помощью голоса клиенты Сбера уже перевели друг другу более 300 млн рублей, а самый долгий разговор с виртуальным ассистентом длился больше трёх часов. Ассистенты доступны в мобильных приложениях Сбер Салют и СберБанк Онлайн, мультимедийной ТВ-приставке SberBox и смарт-дисплее SberPortal.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк:

“ Как только в СберБанк Онлайн появилась возможность совершать переводы и платежи голосом, я стал делать это только с помощью наших виртуальных ассистентов. Это очень удобно и экономит массу времени, ведь в течение дня возникает множество ситуаций, когда намного быстрее и легче дать поручение ассистенту, чтобы он перевёл деньги или оплатил услугу. Я регулярно пользуюсь этой возможностью во время пробежки, чтобы не прерывать тренировку, или за рулём, чтобы не отвлекаться от дороги.”

Чтобы перевести деньги или совершить платёж, достаточно нажать на иконку виртуального ассистента, а затем сообщить адресата перевода и сумму. Например, так: «Афина, переведи маме тысячу рублей». Или: «Афина, пополни мой мобильный на тысячу рублей». После этого на экран будут выведены детали совершаемой операции. Если всё верно, необходимо сказать: «Подтверждаю».

Переводы и платежи — одни из множества навыков ассистентов Салют. О том, что ещё они умеют, читайте на сайте .

Ассистентов разработала команда SberDevices, которая занимается проектированием умных устройств. Салют построен на базе SmartNLP — платформы обработки естественного языка от Сбера. Платформа задействует нейронные сети, которые решают задачи понимания текстовых запросов, генерации ответа, распознавания и синтеза речи. К разработке навыков для виртуальных ассистентов Салют привлечены многие продуктовые команды Сбербанка и компаний экосистемы, а также независимые разработчики. Сейчас в каталоге приложений SmartMarket размещено уже более 200 навыков, и их количество постоянно растёт.

SberDevices — компания экосистемы Сбера, центр экспертизы по решениям на основе искусственного интеллекта в таких областях, как речевые технологии, технологии понимания естественного языка, лицевая и голосовая биометрия. Компания также фокусируется на создании умных устройств и сервисов для конечных потребителей и корпоративных клиентов. SberDevices учреждена в мае 2019 года.