Топ-менеджеры Сбербанка провели серию лекций для российских студентов

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин выступил с лекцией по основам инвестирования перед студентами Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Это выступление завершило серию лекций для российских студентов от топ-менеджеров Сбербанка в рамках организованной по всей стране кампании, приуроченной ко Дню студента.

Лекции проходили в онлайн- и офлайн-формате с 8 по 12 февраля. В них приняло участие свыше 50 000 студентов более чем из 300 вузов. Топ-менеджеры Сбербанка, председатели территориальных банков и управляющие ГОСБ познакомили слушателей с основными инструментами инвестора, рассказали, как они работают и для каких целей используются. На конкретных примерах участники лекции обсудили, как собрать стартовый капитал для открытия своего дела, что такое акции и облигации, какой уровень риска и доходности существует у разных способов инвестирования и как вложить средства так, чтобы и приумножить их, и защитить от инфляции.

Студентов также интересовали продукты и услуги банка, возможность пройти практику и стажировку в Сбере, программы обучения сотрудников, а также личный опыт руководителей банка в инвестициях.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк:

“65% сбережений россияне держат на депозитах и лишь 12% — в инвестициях. Для сравнения: в Китае это равные доли — по 47%, а в США на инвестиции приходится 51% и лишь 14% — на депозиты. Но в ближайшие годы мы будем активно догонять развитые страны по инвестиционной активности населения. Благодаря эффекту низкой базы частные инвестиции в России в последнее время уже показывают взрывной рост, с 2018 по 2020 год число частных инвесторов в нашей стране выросло в 4,4 раза.

Однако на фондовом рынке можно как заработать, так и проиграть. Поэтому мы, как крупнейший финансовый институт страны, не только создаём условия для развития рынка массовых инвестиций в России, но и ведём масштабную просветительскую деятельность в области финансовой грамотности. Эта серия лекций — один из таких проектов.”

Также первый зампред Правления Сбербанка подробно рассказал о набирающих силу ESG-трендах и о том, что они значат для инвесторов. Отдельный блок лекции Александра Ведяхина был посвящён ошибкам инвесторов и способам распознать мошенников.

Кроме серии лекций ко Дню студента, Сбер запустил для учащихся специальный сайт , где собрана полезная информация для развития: образовательные программы, тесты и игры для прокачки себя, предложения по стажировкам в банке.

При поддержке Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» реализован игровой симулятор «Вклад», где можно прокачать навыки управления личными финансами и грамотного распределения бюджета. Игра поможет школьникам и студентам изучить некоторые финансовые инструменты. Скачать приложение для смартфона можно по ссылке: https://fingame.vbudushee.ru