Банк Уралсиб предлагает страховую программу «Моя защита» от СК «УРАЛСИБ Жизнь»

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Присоединиться к страховой программе можно в любом офисе Банка Уралсиб.

Программа «Моя защита» обеспечивает финансовой защитой клиентов–владельцев кредитных карт в случае получения ими инвалидности I и II степени, а при уходе клиента из жизни – их наследников. При наступлении страхового случая страховая компания полностью погашает имеющуюся задолженность по кредитной карте, а если страховая сумма превысит размер задолженности – разница выплачивается клиенту или его законным наследникам. Полис в том числе покрывает события, связанные с заболеванием COVID-19.

Подключение к программе обойдется клиентам в 0,89% от максимального размера задолженности по карте за предыдущий месяц. Страховая сумма при этом равна удвоенному размеру максимальной задолженности за предыдущий месяц использования карты.

Клиент может подключиться к страховой программе, заполнив специальное заявление. Оплата за страховую защиту списывается автоматически в первые числа месяца, при этом программа работает для тех клиентов, задолженность по карте которых в отчетном периоде составляла не менее 1000, и не более 1 500 000 рублей. Также страховая защита не распространяется на клиентов с просроченной кредитной задолженностью и владельцев кредитных карт с истекающим сроком действия – менее 30 календарных дней на момент подключения к программе.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями по программе «Моя защита» можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ» или по телефону 8-800-250-57-57.

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