Страховую программу с защитой от коронавируса Сбер предложил предприятиям Черноземья

Количество новых случаев коронавирусной инфекции снижается, но риск заражения остаётся весомым.Компании ООО «Страховой брокер Сбербанка» и ООО СК «Сбербанк страхование» предлагают предприятиям Черноземья комплексную программу «Сбереги себя», предусматривающую страховые выплаты в случае госпитализации по широкому перечню заболеваний, включая COVID-19.

Программа позволяет бизнесу комплексно заботиться о здоровье сотрудников. Полис предусматривает очные и дистанционные медицинские консультации, лабораторные анализы, приём узкопрофильных специалистов и страховые выплаты в случае госпитализации по широкому перечню заболеваний, включая COVID-19.

В программу также входят услуги «Медицинский навигатор» (поможет подобрать клинику и записаться на приём к врачу) и «Лекарственный навигатор» (покажет наличие необходимых лекарств в аптеках и возможности их доставки).

Мария Дегтярь, директор Управления продаж продуктов благосостояния Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

“ Программа «Сбереги себя» минимизирует расходы работников предприятий на медицинские услуги. При госпитализации сотрудник получает две тысячи рублей за каждый день пребывания в больнице, а в случае диагностирования COVID-19 (если клиент включил эту опцию) — 20 тысяч рублей. «Сбереги себя» — это забота о здоровье и финансовом благополучии сотрудников, улучшение условий труда, повышение привлекательности и конкурентоспособности компании как ответственного работодателя.”

Корпоративные клиенты могут оформить программу «Сбереги себя», обратившись к клиентским менеджерам в отделениях СберБанка. Частным клиентам страховка доступна в мобильном приложении СберБанк Онлайн, на сайте «Сбербанк страхования» и в офисах СберПремьер.