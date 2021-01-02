Сначала представители власти Белгородчины дружно ринулись осваивать любимую площадку Вячеслава Гладкова Instagram, потом вслед за врио кинулись проводить прямые линии. Теперь массово объявились в роддомах. Похоже, врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков в который раз задает тренды...В новогоднюю ночь в Белгороде появились на свет восемь младенцев. Вячеслав Гладков вчера поздравил женщин, родивших в областной клинической больнице Святителя Иоасафа, о чем сообщила и «Комсомольская правда».В этот же день мэр Белгорода Юрий Галдун поздравил сотрудников городского перинатального центра. А в Старооскольском перинатальном центре в новогоднюю ночь появились на свет четверо малышей, с чем не преминул поздравить мам ... мэр Старого Оскола Александр Сергиенко, посетив местный перинатальный центр. Нужно ли говорить, что и в других роддомах Белгородской области замечены чиновничьи персоны, хотя там младенцы вообще пока не родились.«Друзья» чиновников ВКонтакте прокомментировали это явление бесхитростно - «Хватит троллить ВРИО!» и напомнили, что сам Гладков предупреждал: не нужно показухи.Впрочем, в выигрыше все: молодые мамы получили подарки, медики – поздравления, а читатели чиновничьих страниц в соцсетях – море удовольствия в скупые на события новогодние праздники.