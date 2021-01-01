Первый день нового года врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков начал с визита в перинатальный центр областной клинического больницы Святителя Иоасафа. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, в перинатальном центре ежегодно проходит до 70 процентов всех родов в регионе, а стационарное лечение получают до 15 000 жительниц Белгородской области. В новогоднюю ночь здесь родилось 6 мальчиков и 2 девочки.Вячеслав Гладков побывал в отделении детской реанимации, где выхаживают самых маленьких новорожденных, а затем встретился с сотрудниками центра, чтобы поздравить их с завершением 2020 года. Отметим, что в центре трудится 709 специалистов, в том числе 192 врача, среди которых есть доктора и кандидаты медицинских наук, а также Заслуженные врачи и Отличники здравоохранения РФ.Обращаясь к сотрудникам, Вячеслав Гладков, в частности, сказал:- Хочется сказать спасибо коллективу за то, что они делают. Мне кажется, что это не работа, а призвание. Каждую секунду они живут тем, чтобы оказать помощь или даже сохранить жизнь. Перинатальный центр один из самых старейших в России. Коллектив замечательный, профессиональный и может решить любые вопросы. Поэтому мамы Белгородской области могут быть спокойны.Также врио губернатора молодым мамам, родившим в новогоднюю ночь малышей, с пожеланиями быть успешными и счастливыми в жизни передал подарки: сладости, подгузники, альбомы и большие наборы для новорожденных.