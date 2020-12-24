Таковы результаты опроса, проведенного экспертами ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек.53% опрошенных россиян полагают, что для них наступающий год окажется лучше 2020-го. Каждый четвертый уверен в том, что в новом году его доходы сохранятся на существующем уровне, 17% - ожидают их роста. А вот половина опрошенных беспокоится, что потеряет в доходах.Что касательно пандемии, то 30% ожидают, что она прекратится уже к лету 2021 года. Однако большинство респондентов не так оптимистично настроены: они уверены, что с частичными эпидемическими ограничениями мы проживем весь следующий год. При этом почти четверть наших соотечественников ждет улучшения экономической ситуации, а 42% считает, что в новом году коронакризис преподнесет новые негативные сюрпризы.Почти треть россиян полагает, что валютный курс в новом году останется в нынешнем диапазоне 70-80 рублей за доллар. Половина опрошенных уверена в том, что инфляция будет держаться на уровне 4%. Что касается ставок по депозитам и кредитам, то 26% респондентов ожидают их снижения, а 29%, наоборот, прогнозируют повышение.