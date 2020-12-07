Вклад Белгородэнерго в развитие рынка ГМТ отметили в министерстве энергетики РФ

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Минэнерго России отметило вклад «Россети Центр Белгородэнерго» в развитие рынка газомоторного топлива и создание сети автомобильной заправочной инфраструктуры компримированного природного газа (АГНКС) в Белгородской области. Сотрудникам, принимавшим непосредственное участие в проекте, объявлены благодарности Департамента экономического развития области.

Белгородские энергетики принимают активное участие в реализации программы поддержки развития заправочной инфраструктуры АГНКС начиная с 2019 года. За это время филиал выполнил технологическое присоединение к сетям 33 газонаполнительных компрессорных станций общей мощностью 11,5 МВт.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Для обеспечения подключения объектов к сетям филиал построил 12,5 км воздушных и кабельных ЛЭП и установил 30 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. На питающих станции ЛЭП установлено 13 реклоузеров и 26 разъединителей 10 кВ, которые в случае аварийных ситуаций будут мгновенно отключать поврежденный участок сети, резервировать большую часть нагрузки и обеспечивать безопасность работы АГНКС. Все работы энергетики выполнили в сжатые сроки в приоритетном порядке.

- С прошлого года мы участвуем в пилотном проекте по переводу своего транспорта на газомоторное топливо, - отметил заместитель генерального директора «Россети Центр Белгородэнерго» Сергей Демидов. – По нашим расчетам, это приведет к снижению затрат на топливо и увеличению срока эксплуатации двигателя. Дополнительными преимуществами станут снижение вредных выбросов в атмосферу. Сегодня на метане уже работают порядка 120 автомобилей. До конца следующего года увеличим до 212.

Пилотный проект по интенсивному развитию рынка газомоторного топлива реализуется в Белгородской области с 2019 года. Он является частью федеральной программы по развитию рынка ГМТ. За три года в регионе будет построено свыше 30 автозаправок, более 20 сервисных станций по обслуживанию и переводу авто на газ.