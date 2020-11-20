Энергетик из Белгорода представил накопитель электроэнергии на международной конференции по цифровизации

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Проект системы накопления электроэнергии (СНЭ) в сети 0,4 кВ, реализованный «Россети Центр Белгородэнерго», представлен на Международной инженерно-технологической конференции по направлениям цифровой трансформации электроэнергетики EnergyNet.CON 2020. Конференция прошла 19 ноября в онлайн формате и включала в себя технические секции, круглые столы и keynote-сессии.

В ходе прямой трансляции из микрорайона Юго-Западный г. Белгорода главный инженер Белгородских электрический сетей «Россети Центр Белгородэнерго» Александр Куликов рассказал участникам об устройстве накопителя, технических характеристиках и преимуществах нового метода решения вопросов качества поставляемой электроэнергии.

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