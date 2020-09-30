В НИУ ВШЭ начала работу кафедра банка «Открытие»

Фото: сайт НИУ ВШЭ.

Для студентов второго года обучения магистратуры по направлению «Менеджмент» и «Бизнес-информатика» стартовал курс «Интегрированное управление рисками». Он продлится до конца декабря 2020 года, а в январе 2021 года будет запущен и для студентов бакалавриата.

Преподавателями кафедры, открытой на базе Высшей школы бизнеса, являются сотрудники блока «Риски» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». Важно, что программа деятельности кафедры включает в себя привлечение студентов на практику и стажировку в банк.

- В это сложное время управление рисками в любой компании выходит на первый план. От профессионализма риск-менеджмента и риск-культуры в целом зависит не только успех конкретного бизнеса, но зачастую само его выживание в сегодняшних непростых условиях, - подчеркивает Ирина Кремлева, член правления, руководитель блока «Риски» банка «Открытие». - Сотрудники нашего банка обладают уникальным опытом и профессиональными компетенциями: у каждого за плечами работа в разных организациях, мы вместе успешно прошли несколько кризисов. И с радостью поделимся опытом и знаниями со студентами - будущими специалистами.