1 октября Металлоинвест повысит доходы сотрудников

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Соответствующие решения приняты на Социальном совете Металлоинвеста - коллегиальном органе социально-трудового партнерства работников и работодателя. В Соцсовет входят руководители Управляющей компании, предприятий Металлоинвеста и представители профсоюзных организаций.

Компания является ведущим производителем и поставщиком железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, одним из региональных производителей высококачественной стали. С 1 октября 2020 года она повышает доходы сотрудников своих предприятий – размер повышения составит 5%. Основная их часть будет направлена на обеспечение гарантированного роста заработных плат на 3%. Оставшиеся 2% фонда повышения будут распределены для увеличения размера текущих выплат.

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