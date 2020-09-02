1 октября Металлоинвест повысит доходы сотрудников

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Соответствующие решения приняты на Социальном совете Металлоинвеста - коллегиальном органе социально-трудового партнерства работников и работодателя.

С 1 октября 2020 года Компания повышает доходы сотрудников своих предприятий – размер повышения составит 5%. Основная их часть будет направлена на обеспечение гарантированного роста заработных плат на 3%. Оставшиеся 2% фонда повышения будут распределены для увеличения размера текущих выплат.

- Это второе повышение доходов в текущем году: с 1 марта они были повышены также на 5%, - отметил генеральный директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев. – Ситуация на рынках железорудной и стальной продукции остается сложной, но для нас принципиально важно обеспечивать стабильное благополучие наших сотрудников в любой экономической ситуации. Увеличение доходов работников наших предприятий опережает темп роста стоимости жизни в регионах присутствия. Мы обеспечиваем уровень доходов, позволяющий привлекать и удерживать лучших профессионалов в отрасли, которые гордятся своей работой на комбинатах Металлоинвеста.

В результате повышения доходов с 1 марта и 1 октября, введения новых планов премирования, перераспределения ФОТ и других выплат, по итогам 2020 года суммарное увеличение доходов сотрудников предприятий Металлоинвеста составит около 14%. В 2019-2020 годах был внедрен целый ряд новых планов премирования, главным из которых является ежеквартальное поощрение за соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности.

Всего за последние три года рост среднемесячной заработной платы в Компании, в зависимости от предприятия составил 27-34%.

Размер вознаграждения каждого сотрудника зависит от результатов его труда. Заработная плата работников Компании формируется из фиксированной и переменной частей. Переменная часть вознаграждения складывается из выплат по результатам выполнения ключевых показателей эффективности, а также ежеквартального премирования работников. Сотрудники также могут получить дополнительные премии за рационализаторство, операционные улучшения, повышение производительности и другие достижения.

Компания реализует и широкий спектр социальных программ для сотрудников, членов их семей и бывших работников (пенсионеров). В 2019 году расходы на эти нужды составили более 2,9 миллиарда рублей.

В период пандемии коронавируса Компания сконцентрировала усилия на защите жизни и здоровья сотрудников: направила на помощь работникам и оснащение предприятий в рамках борьбы с COVID-19 более 800 миллионов рублей. И дополнительно 2 миллиарда - на поддержку медицинских учреждений регионов присутствия.

Металлоинвест выстраивает взаимодействие с сотрудниками на принципах партнерства. С 2008 года в Компании действует Типовой коллективный договор, содержащий единые для всех ее предприятий социально-трудовые нормы и гарантии. Договор является актом социального партнерства и предусматривает взаимные обязательства работодателя и работников Компании.