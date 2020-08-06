В Белгороде на Свято-Троицком бульваре появился фонтан-мальчик. Фото: Ирина ТАРАСОВА

На Свято-Троицком бульваре ко Дню города открыли новую скульптурную композицию. Фонтан, в центре которого мальчик, который держит лебедя, а по бокам водоема еще три птицы-лебедя, в ночное время еще и играет цветными огнями. И в жаркие летние дни струи воды освежают воздух, дают возможность горожанам отдохнуть в тени деревьев.

В эти же дни на набережной Везелки появилась скульптура «Встреча Везелицы и Северского Донца». Напомним, что впервые композициябыла установлена еще в 1982 году у универмага «Белгород». Но в 2005 году ее пришлось демонтировать из-за капитально ремонта универмага. Автор скульптуры, установленной в 1982 году - Анатолий Смелый. И вот спустя много лет его сын Михаил воссоздал скульптуру. Теперь Везелица и Северский Донец будут украшать левый берег Везелки. Скульптуру установили напротив спортивного комплекса Светланы Хоркиной.