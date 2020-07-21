2020-07-21T16:16:53+03:00
Общество

Сбербанк предложил новые условия рефинансирования ипотеки

Ранее Сбербанк уже снизил ставки по основным ипотечным программам на 0,5 процентных пункта
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В пресс-службе Центрально-Черноземного банка сообщили, что Сбербанк снижает ставки на рефинансирование ипотечных кредитов других банков на 0,6 процентных пункта. Теперь рефинансировать ипотеку в Сбербанке можно по ставке от 7,9% годовых.

Также в рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты других банков, задолженность по кредитной карте и получить кредит наличными на любые цели по ставке от 8,4% годовых.

Для рефинансирования ипотеки клиенту не потребуется предоставлять справку об остатке задолженности в другом банке. Достаточно подать заявку на рефинансирование онлайн на DomClick.ru и всего один раз приехать в банк для подписания документов.

Подробные условия рефинансирования ипотеки:

https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/refinancing_mortgages

Напомним, что ранее Сбербанк уже снизил ставки по основным ипотечным программам на 0,5 процентных пункта, а также минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10% для зарплатных клиентов, до 30% — для клиентов, оформляющих ипотеку без подтверждения дохода и занятости.

В Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк за первое полугодие 2020 года выдано жилищных кредитов почти на 24,2 млрд рублей. Свои жилищные условия смогли улучшить более 15,7 тысячи семей. Во втором квартале 2020 года, несмотря на пандемию, количество выданных жилищных кредитов превысило показатели первого квартала.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Белгородской области сдал на металлолом чужой трактор
Собачья жизнь: в Белгороде появятся площадки для выгула собак
В Липецкой области за год на 35% выросло число потребительских кредитов, выданных в «Сбербанк Онлайн»
Сбербанк предложил новые условия рефинансирования ипотеки
У белгородского шашлычника украли 190 килограммов мяса
Гибель молодой женщины в Белгороде привлекла внимание регионального Следственного комитета
В Старом Осколе вручили ключи 9 новоселам
В Белгороде на конкурсе «Студенческая весна 2020» достойно выступили губкинцы
Ветеранам Великой Отечественной в Валуйках подарили телефоны
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
Жительница Старого Оскола закидала судебного пристава камнями
Сбербанк продолжает помогать своим корпоративным клиентам в рамках государственных программ поддержки бизнеса
Сегодня в Белгородской области местами будут дожди и грозы
Белгородцы летом не будут платить за газовое отопление
В Шебекино столкнулись «пятерка» и патрульный автомобиль
Под нажимом приставов белгородское предприятие выплатило сотруднику более миллиона за производственную травму
В Белгородской области только за неделю произошло 5 ландшафтных пожаров
Белгородцы смогут до конца года заменить паспорта, срок действия которых истек
В Белгородской области в реке Осколец едва не утонул мальчик