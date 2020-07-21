2020-07-21T11:27:35+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам

Банк УРАЛСИБ снизил ставки поосновным программам ипотечного кредитования на покупку строящегося и готового жилья
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Минимальная ставка по программам на покупку строящегося и готового жилья при сумме кредита до 3 млн рублей теперь составляет 8,99% годовых, от 3 млн рублей включительно – 8,59%, от 7 млн рублей включительно – 8,19%.

При получении кредита на покупку строящегося или готового жилья у партнеров Банка, минимальная ставка по кредиту при сумме кредита до 3 млн рублей теперь составляет 8,79% годовых, от 3 млн рублей включительно – 8,39%, от 7 млн рублей включительно – 8,19%.

Минимальная ставка при рефинансировании ипотечного кредита, выданного сторонними банками, при сумме кредита до 3 млн рублей теперь составляет 8,99% годовых, от 3 млн рублей включительно – 8,79%.

Возможна подача заявки на ипотечный кредит по двум документам: для этого достаточно паспорта и второго документа на выбор (ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение или заграничный паспорт).

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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