Сбербанк продолжает помогать своим корпоративным клиентам в рамках государственных программ поддержки бизнеса

21 Июль 2020 2020-07-21T09:38:49+03:00

1 июня этого года стартовала государственная программа по льготному кредитованию под 2% годовых на зарплаты для компаний из пострадавших отраслей

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Новая госпрограмма вызвала огромный интерес у клиентов Сбербанка.

Кредит предоставляется на расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. Сумма кредита по программе определяется количеством сотрудников заемщика, умноженных на величину МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита. При необходимости программой предусмотрена возможность пролонгации при соблюдении ряда условий, которые направлены на сохранение численности и подтверждение эффективной деятельности компании. Максимальный срок кредита c учетом пролонгации — до марта 2021.

«Сбербанк является самым активным банком-участником государственной программы кредитования под 2% с самого начала старта данной меры поддержки российского бизнеса. Мы продолжаем активно принимать и рассматривать заявки от клиентов малого бизнеса и на сегодня Белгородским отделение одобрено 874 заявки на сумму более 932 млн рублей. - прокомментировал управляющий Белгородским отделением Евгений Поливаев.

По словам заместителя председателя правления ПАО Сбербанка Анатолия Попова, изначально лимит по данной программе составлял 95 млрд рублей. Далее Правительство РФ несколько раз увеличивало лимит Сбербанка в связи с высокой востребованностью программы клиентами. Сегодня выделенный Сбербанку лимит по программе составляет 185 млрд рублей».

ИСТОЧНИК KP.RU