В Белгороде нашли сбежавшую из ковидгоспиталя пациентку

3 Июль 2020 2020-07-03T11:24:29+03:00

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Переполох, который поднялся вчера из-за сбежавшей из горбольницы № 2 больной коронавирусной инфекцией, длился недолго. Уже вчера вечером больная нашлась, сообщает телеграмм-канал «Белгород №1». Сейчас 45-летняя женщина находится под наблюдением медиков. Где она была целый день (напомним, что сбежать ей удалось во время утренней пересменки), пока остается неизвестным.

Как рассказала сама сбежавшая, она считает, что ее лечили не теми лекарствами, которые ей были необходимы. Родственникам она рассказала, что не доверяет медперсоналу.

Напомним, что не так давно ковидгоспиталю удалось поставить на ноги после продолжительной и тяжелой болезни 80-летнего мужчину, у которого было поражено 50 процентов легких. На счету медперсонала больницы — сотни пациентов, которых удалось вылечить от опасной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU