В Белгородской области коронавирусную инфекцию победил 80-летний Дмитрий Зигаев

27 Июнь 2020 2020-06-27T12:56:02+03:00

Всего из стационаров области выписано больше тысячи пациентов с COVID-19

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80-летний Дмитрий Зигаев победил коронавирусную инфекцию. Всего же из стационаров области на сегодняшний день выписано больше тысячи пациентов, которые выздоровели.

Как рассказал главный врач Белгородской городской больницы №2 Антон Бондарев, которая взяла на себя главный удар в борьбе с коронавирусной инфекцией в регионе, вдвойне приятно, что коронавирусную инфекцию удалось побороть пациенту возрастной группы.

В стационаре ковидного госпиталя Дмитрий Тихонович провел месяц, больше половины — в реанимации. У него было поражено больше 50 процентов легких, болезнь протекала очень тяжело. Но благодаря собственному оптимизму и усилиям медицинского персонала госпиталя пациент выздоровел. Дмитрий Зигаев благодарен медикам за внимание, заботу и возможность жить дальше

ИСТОЧНИК KP.RU