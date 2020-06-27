В Белгородской области коронавирусную инфекцию победил 80-летний Дмитрий Зигаев
80-летний Дмитрий Зигаев победил коронавирусную инфекцию. Всего же из стационаров области на сегодняшний день выписано больше тысячи пациентов, которые выздоровели.
Как рассказал главный врач Белгородской городской больницы №2 Антон Бондарев, которая взяла на себя главный удар в борьбе с коронавирусной инфекцией в регионе, вдвойне приятно, что коронавирусную инфекцию удалось побороть пациенту возрастной группы.
В стационаре ковидного госпиталя Дмитрий Тихонович провел месяц, больше половины — в реанимации. У него было поражено больше 50 процентов легких, болезнь протекала очень тяжело. Но благодаря собственному оптимизму и усилиям медицинского персонала госпиталя пациент выздоровел. Дмитрий Зигаев благодарен медикам за внимание, заботу и возможность жить дальше
ИСТОЧНИК KP.RU