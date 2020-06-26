2020-06-26T11:13:25+03:00
Общество

Белгоролец, задолжавший более 244 тысяч рублей алиментов, пытался оказать сопротивление судебным приставам

Но приставы все же заставили мужчину вспомнить о своих родительских обязательствах
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Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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Белгородские судебные приставы привлекли к административной ответственности должника за уклонение от уплаты алиментов. Во время визита к нему приставов мужчина оказал сопротивление и даже попытался скрыться. Но от ответственности он не ушел.

Житель Белгорода в течение длительного времени не перечислял своим двум несовершеннолетним детям никаких средств и задолжал более 244 тысяч рублей алиментов. От судебных приставов скрывался, игнорировал их предупреждения и требования о явке на прием. Когда же к нему нагрянули судебные приставы, мужчина оказал сопротивление и попытался скрыться. Судебным приставам пришлось применить физическую силу и специальные средства, чтобы успокоить буяна.

В результате должник за уклонение от уплаты алиментов был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1. КоАП РФ, а воспрепятствование законной деятельности судебных приставов обернулось для него составлением административного протокола по ст. 17.8 КоАП РФ.

Суд рассмотрел материалы дела, признал должника виновным и назначил наказание за неуплату алиментов в виде 10 суток административного ареста, а за воспрепятствование законной деятельности судебных приставов мужчине еще предстоит ответить перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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