Энергетики Белгородской области удостоены государственных наград
Сергей Шабельников и Юрий Чехов работают в отрасли более 20 лет
Награды энергетикам вручил губернатор Белгородской области Евгений Савченко. фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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Указом Президента РФ от 8 июня 2020 года за заслуги в области энергетики и многолетнюю добросовестную работу почетного звания «Заслуженный энергетик Российской Федерации» удостоены старший мастер восточного участка службы подстанций филиала ПАО «МРСК Центра» − «Белгородэнерго» Сергей Шабельников и электромонтер оперативно-выездной бригады Ровеньского РЭС Юрий Чехов.
Награды энергетикам вручил губернатор Белгородской области Евгений Савченко.