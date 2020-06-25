Энергетики Белгородской области удостоены государственных наград

Указом Президента РФ от 8 июня 2020 года за заслуги в области энергетики и многолетнюю добросовестную работу почетного звания «Заслуженный энергетик Российской Федерации» удостоены старший мастер восточного участка службы подстанций филиала ПАО «МРСК Центра» − «Белгородэнерго» Сергей Шабельников и электромонтер оперативно-выездной бригады Ровеньского РЭС Юрий Чехов.

Награды энергетикам вручил губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

Сергей Шабельников начинал трудовую деятельность электромонтером по оперативным переключениям в распределительных сетях Волоконовского района. Работал диспетчером, мастером группы подстанций и вот уже 10 лет трудится старшим мастером восточного участка службы подстанций. В совершенстве владеет методикой ремонта высоковольтного электрооборудования. Руководил работами по реконструкции целого ряда подстанций 35-110 кВ, обеспечивающих электроснабжение потребителей востока области. Большой вклад внес в строительство новой подстанции 110/10 кВ «Ватутинская», введенной в эксплуатацию в 2017 году по заказу Министерства обороны РФ.

Юрий Чехов – опытный, высококвалифицированный электромонтер оперативно-выездной бригады Ровеньского РЭС. По долгу службы осуществляет плановые и послеаварийные осмотры оборудования, проводит допуск бригад строительно-монтажных организаций к работам на энергообъектах.

Юрий Николаевич участвовал в разработке схем электроснабжения и подключении к сетям десятков социально значимых объектов, внёс значительный вклад во внедрение на территории района автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии. Неоднократно привлекался к ликвидации погодных катаклизмов. Его профессионализм и техническая грамотность всегда обеспечивали оперативность восстановления энергоснабжения потребителей Ровеньского района после прохождения атмосферных циклонов.

Знаниями и опытом, накопленными за годы работы в энергетической отрасли региона, Сергей Шабельников и Юрий Чехов делятся с молодыми специалистами, формируя будущую смену квалифицированных специалистов.